Picchiata dal fidanzato a Olbia poco prima di Natale pubblica le foto delle botte

Picchiata dal fidanzato a Olbia poco prima di Natale pubblica le foto delle botte

Una ragazza di Olbia è stata malmenata dal fidanzato, riportando i segni raccapriccianti delle percosse su tutto il corpo.

Una ragazza di Olbia è stata malmenata dal fidanzato, riportando i segni raccapriccianti delle percosse su tutto il corpo.