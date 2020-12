Perinetti-Mediagol: “Monza top in B, l’obiettivo di Berlusconi e Galliani è chiaro. Balotelli? Ecco cosa penso” (Di sabato 26 dicembre 2020) Competenza, personalità e capacità manageriali alla base di un background professionale di assoluto livello.Giorgio Perinetti rappresenta senza dubbio uno dei profili di maggior esperienza e statura complessiva del panorama dirigenziale italiano nel mondo del calcio. Roma, Juventus, Napoli, Palermo, Bari, Genoa e Torino, solo per elencare alcuni dei club dalla grande tradizione per cui il dirigente romano ha prestato la sua opera, mixando alla perfezione doti gestionali, tecniche ed amministrative. L'attuale direttore generale del Brescia ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it.Intervista realizzata il 21-12-2020Monza TOP- "Il Monza ha davvero tutto per recitare da protagonista del torneo. A parte che hanno sempre dichiarato l'obiettivo: andare dritti in Serie A, sfidare con la ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Competenza, personalità e capacità manageriali alla base di un background professionale di assoluto livello.Giorgiorappresenta senza dubbio uno dei profili di maggior esperienza e statura complessiva del panorama dirigenziale italiano nel mondo del calcio. Roma, Juventus, Napoli, Palermo, Bari, Genoa e Torino, solo per elencare alcuni dei club dalla grande tradizione per cui il dirigente romano ha prestato la sua opera, mixando alla perfezione doti gestionali, tecniche ed amministrative. L'attuale direttore generale del Brescia ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di.it.Intervista realizzata il 21-12-2020TOP- "Ilha davvero tutto per recitare da protagonista del torneo. A parte che hanno sempre dichiarato l'obiettivo: andare dritti in Serie A, sfidare con la ...

