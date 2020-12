Perinetti-Mediagol: “Dybala, CR7 e la Juventus, vi dico tutto! Maran non adatto al Genoa. Faggiano? Se mi ascoltava magari era ancora lì”. (Di sabato 26 dicembre 2020) Un vero e proprio totem dirigenziale del panorama calcistico italiano.Giorgio Perinetti è uno dei manager più esperti, arguti e competenti del movimento nazionale. Roma, Juventus, Napoli, Bari, Palermo, Genoa, questi sono soltanto alcune delle società tra le più blasonate e prestigiose per cui il manager romano ha operato nel corso della sua intensa e gratificante carriera. Successi, intuizioni, piccole imprese gestionali e programmatiche come quella compiuta a Venezia, con le tre promozioni consecutive dalla Serie D al torneo cadetto del club lagunare, una entusiasmante cavalcata dalla Serie B alla Serie A con il Palermo di Vazquez, Dybala, Belotti, Maresca, Sorrentino ed Hernandez tra gli altri. Diversi i profili scoperti e lanciati tra allenatori, calciatori e dirigenti, poi capaci di consacrarsi nell'olimpo del ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Un vero e proprio totem dirigenziale del panorama calcistico italiano.Giorgioè uno dei manager più esperti, arguti e competenti del movimento nazionale. Roma,, Napoli, Bari, Palermo,, questi sono soltanto alcune delle società tra le più blasonate e prestigiose per cui il manager romano ha operato nel corso della sua intensa e gratificante carriera. Successi, intuizioni, piccole imprese gestionali e programmatiche come quella compiuta a Venezia, con le tre promozioni consecutive dalla Serie D al torneo cadetto del club lagunare, una entusiasmante cavalcata dalla Serie B alla Serie A con il Palermo di Vazquez,, Belotti, Maresca, Sorrentino ed Hernandez tra gli altri. Diversi i profili scoperti e lanciati tra allenatori, calciatori e dirigenti, poi capaci di consacrarsi nell'olimpo del ...

Mediagol : Perinetti-Mediagol: 'Dybala, CR7 e la Juventus, vi dico tutto! Maran non adatto al Genoa. Faggiano? Se mi ascoltava… - Mediagol : Perinetti-Mediagol: '#Monza top in B, l'obiettivo di Berlusconi e Galliani è chiaro. Balotelli? Ecco cosa penso'… - WiAnselmo : Perinetti-Mediagol: 'L'organico dei rosa? Lega Pro non è la Serie D. #Palermo-Bari, Boscaglia e Auteri, vi dico tut… - Mediagol : Perinetti-Mediagol: 'L'organico dei rosa? Lega Pro non è la Serie D. #Palermo-Bari, Boscaglia e Auteri, vi dico tut… -