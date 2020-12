Perché “Una pezza di Lundini” è una delle migliori serie tv italiane (Di sabato 26 dicembre 2020) Devo ammetterlo: prima che iniziasse a diventare un piccolo cult non conoscevo Valerio Lundini. O meglio, sapevo chi fosse da “Battute”, il precedente show comico di Rai2, ma non avevo mai visto “Battute” e anzi guardavo con un ghigno di altezzoso fastidio chiunque ne parlasse come del nuovo fenomeno della comicità. Mi dicevo: “E che c’avrà mai questo tizio, che tutti impazziscono per lui”? Devo ammetterlo: sono impazzito anche io per Valerio Lundini. Ho divorato la sua “pezza”, quella del titolo per esteso “Una pezza di Lundini” appunto, che a Roma va intesa come un rattoppo, e nella costruzione della realtà alternativa dello show è il riempitivo di un’altra trasmissione del palinsesto che salta all’ultimo minuto. Dentro c’è un mondo: Lundini che fa il conduttore senza averne ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020) Devo ammetterlo: prima che iniziasse a diventare un piccolo cult non conoscevo Valerio. O meglio, sapevo chi fosse da “Battute”, il precedente show comico di Rai2, ma non avevo mai visto “Battute” e anzi guardavo con un ghigno di altezzoso fastidio chiunque ne parlasse come del nuovo fenomeno della comicità. Mi dicevo: “E che c’avrà mai questo tizio, che tutti impazziscono per lui”? Devo ammetterlo: sono impazzito anche io per Valerio. Ho divorato la sua “”, quella del titolo per esteso “Unadi” appunto, che a Roma va intesa come un rattoppo, e nella costruzione della realtà alternativa dello show è il riempitivo di un’altra trasmissione del palinsesto che salta all’ultimo minuto. Dentro c’è un mondo:che fa il conduttore senza averne ...

