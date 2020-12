“Perché hanno trascorso il Natale separati”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, prima la voce clamorosa poi la verità (Di sabato 26 dicembre 2020) Sta attraversando momenti sicuramente non facili Rosa Perrotta, a causa di problematiche legate alla sua relazione sentimentale con Pietro Tartaglione. Nell’ultimo periodo ha voluto sfogarsi su Instagram: “Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento”. E poi: “Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico – prosegue Rosa Perrotta -. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Sta attraversando momenti sicuramente non facili, a causa di problematiche legate alla sua relazione sentimentale con. Nell’ultimo periodo ha voluto sfogarsi su Instagram: “Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che miinvitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento”. E poi: “Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelaredi ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico – prosegue-. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e ...

