Pd | corrente ' mon amour' | da AreaDem a Bettini la galassia dem è sempre in fermento

(Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - L'ultima nata è 'Radicalità per costruire', lanciata qualche giorno fa da Gianni Cuperlo per "immaginare percorsi che, combattendo diseguaglianza e ingiustizia sociale, facciano da argine alle tentazioni populiste". Ma quella delle correnti interne al Partito democratico è unache, a oltre 10 anni dalla nascita del Pd, continua a rimanere in costante. Tutti, però, preferiscono parlare di "aree interne". "Radicalità per costruire', per esempio, è stata presentata da Cuperlo come "un campo aperto" che, di fatto, si propone come punto di riferimento per l'area più a sinistra dell'universo dem. Al suo esordio sono stati diversi gli esponenti di primo piano del Pd che hanno portato un saluto, come il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, il capo delegazione dem a Strasburgo Brando Benifei, Barbara ...