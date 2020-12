Pd: corrente 'mon amour', da AreaDem a Bettini la galassia dem è sempre in fermento (4) (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - A presidiare l'area un po' più a sinistra del partito c'è anche Dems, che fa capo al vice segretario del partito Andrea Orlando. Anche in questo caso molti i parlamentari che ne fanno parte, come Michele Bordo e Anna Rossomando, e esponenti di governo come Andrea Martella. Dems, però, dopo il Congresso ha sistemato i suoi confini molto a ridosso di quelli dell'area più vicina al segretario Nicola Zingaretti, che ha iniziato a distinguersi al tempo delle iniziative politiche di Piazza grande in vista del Congresso. La schiera dei zingarettiani è quella più impegnata nella guida del partito ma anche al governo come Paola De Micheli, Enzo Amendola, Peppe Provenzano, Stefano Vaccari, Nicola Oddati, Michele Meta, Marco Miccoli, Marco Furfaro, Marianna Madia, Valeria Fedeli, Monica Cirinnà. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - A presidiare l'area un po' più a sinistra del partito c'è anche Dems, che fa capo al vice segretario del partito Andrea Orlando. Anche in questo caso molti i parlamentari che ne fanno parte, come Michele Bordo e Anna Rossomando, e esponenti di governo come Andrea Martella. Dems, però, dopo il Congresso ha sistemato i suoi confini molto a ridosso di quelli dell'area più vicina al segretario Nicola Zingaretti, che ha iniziato a distinguersi al tempo delle iniziative politiche di Piazza grande in vista del Congresso. La schiera dei zingarettiani è quella più impegnata nella guida del partito ma anche al governo come Paola De Micheli, Enzo Amendola, Peppe Provenzano, Stefano Vaccari, Nicola Oddati, Michele Meta, Marco Miccoli, Marco Furfaro, Marianna Madia, Valeria Fedeli, Monica Cirinnà.

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – A distinguersi per un notevole peso in Paramento è invece Base riformista, una delle correnti più recenti nata all’indomani dell’addio al partito di Matteo Renz ...

