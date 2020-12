Paura a Latina, centenaria signora si sente male ma non può uscire: rinchiusa in casa dalla badante (Di sabato 26 dicembre 2020) Si comunica che nella scorsa serata la volante del Commissariato allertata dalle grida di un’anziana signora, provenienti da una finestra di un edificio del centro cittadino, ne ravvisava l’estrema difficoltà in quanto colta da malore era stata rinchiusa in casa senza possibilità di uscita. Gli Agenti forzavano la serratura e soccorrevano la malcapitata rinvenendo un cacciavite vicino la porta con il quale la donna aveva provato invano di aprire. La signora, che nel corso del nuovo anno compirà 100 anni, grazie al sopraggiungere di personale del 118, tornava in buone condizioni, nonostante il forte spavento che le aveva procurato un notevole stato d’ansia. I successivi accertamenti, finalizzati a ricostruire quanto accaduto, consentivano alla squadra anticrimine di individuare una badante di origine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 dicembre 2020) Si comunica che nella scorsa serata la volante del Commissariato allertata dalle grida di un’anziana, provenienti da una finestra di un edificio del centro cittadino, ne ravvisava l’estrema difficoltà in quanto colta da malore era statainsenza possibilità di uscita. Gli Agenti forzavano la serratura e soccorrevano la malcapitata rinvenendo un cacciavite vicino la porta con il quale la donna aveva provato invano di aprire. La, che nel corso del nuovo anno compirà 100 anni, grazie al sopraggiungere di personale del 118, tornava in buone condizioni, nonostante il forte spavento che le aveva procurato un notevole stato d’ansia. I successivi accertamenti, finalizzati a ricostruire quanto accaduto, consentivano alla squadra anticrimine di individuare unadi origine ...

