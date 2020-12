Pattinaggio artistico: uno straordinario Yuzuru Hanyu trionfa ai Campionati Nazionali Giapponesi. Secondo Shoma Uno (Di sabato 26 dicembre 2020) Sua maestà Yuzuru Hanyu. Il pattinatore più grande di tutti i tempi ha vinto per dispersione e per la quinta volta in carriera i Campionati Nazionali Giapponesi di Pattinaggio di figura, in scena questa settimana alla Big Hat Arena di Nagano, confezionando una prestazione pulita sotto ogni suo aspetto con dei picchi di vera e propria, pura, poesia valutata dalla giuria 215.83 (118.61, 97.22) per 319.36. Presentando per la prima volta il nuovo programma libero interpretato sulle musiche strettamente collegate al Sol Levante de “Haeven&Hearth“, l’allievo di Brian Orser ha completato nel migliore dei modi tutti gli elementi di salto pianificati. Nello specifico l’alieno ha inaugurato la sua performance con un sontuoso quadruplo rittberger e con un quadruplo salchow semplicemente ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Sua maestà. Il pattinatore più grande di tutti i tempi ha vinto per dispersione e per la quinta volta in carriera ididi figura, in scena questa settimana alla Big Hat Arena di Nagano, confezionando una prestazione pulita sotto ogni suo aspetto con dei picchi di vera e propria, pura, poesia valutata dalla giuria 215.83 (118.61, 97.22) per 319.36. Presentando per la prima volta il nuovo programma libero interpretato sulle musiche strettamente collegate al Sol Levante de “Haeven&Hearth“, l’allievo di Brian Orser ha completato nel migliore dei modi tutti gli elementi di salto pianificati. Nello specifico l’alieno ha inaugurato la sua performance con un sontuoso quadruplo rittberger e con un quadruplo salchow semplicemente ...

Sua maestà Yuzuru Hanyu. Il pattinatore più grande di tutti i tempi ha vinto per dispersione e per la quinta volta in carriera i Campionati Nazionali Giapponesi di pattinaggio di figura, in scena ...

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

