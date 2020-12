Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov vincono i Campionati Nazionali Russi e si riprendono la leadership. Secondi Boikova-Kozlovskii (Di sabato 26 dicembre 2020) A distanza di due anni dall’ultima volta Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov sono tornati a vincere il titolo Nazionale. La coppia stanziata negli Stati Uniti si è infatti imposta anche nel secondo segmento di gara dei Campionati Russi di Pattinaggio artistico, rassegna in scena questo fine settimana alla Traktor Arena di Chelyabinsk, sfoggiando un ottimo stato di forma e riprendendosi, di fatto, la leadership interna. Gli atleti allenati da Marina Zueva e Maxim Trankov, apparsi particolarmente in palla già nello short, hanno avuto la meglio sulla concorrenza snocciolando una prestazione di alto livello cominciata con il triplo salchow in parallelo, leggermente sporcato da un arrivo non pulitissimo della dama, con un maestoso triplo twist (livello 4) e con la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) A distanza di due anni dall’ultima volta Evgenia-Vladimirsono tornati a vincere il titolo Nazionale. La coppia stanziata negli Stati Uniti si è infatti imposta anche nel secondo segmento di gara deidi, rassegna in scena questo fine settimana alla Traktor Arena di Chelyabinsk, sfoggiando un ottimo stato di forma e riprendendosi, di fatto, lainterna. Gli atleti allenati da Marina Zueva e Maxim Trankov, apparsi particolarmente in palla già nello short, hanno avuto la meglio sulla concorrenza snocciolando una prestazione di alto livello cominciata con il triplo salchow in parallelo, leggermente sporcato da un arrivo non pulitissimo della dama, con un maestoso triplo twist (livello 4) e con la ...

GuernseyJuliet : @gherbitz @criclastre È un mio sogno, mai realizzato...Ma con l'immaginazione ho vinto campionati del mondo di pattinaggio artistico ??????? - fisritalia : Oggi i nostri migliori auguri vanno ad un azzurro del #pattinaggio #artistico che oggi compie 18 anni ?? Auguri Mar… - charliefragolin : Voglio diventare bravo in inglese solo per capire i podcast sul pattinaggio artistico di Ice Tea - zazoomblog : Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova si porta al comando dopo lo short ai Nazionali Russi. Kolyada trionfa in c… - jimimsoul : @Zaffr7 non seguo il pattinaggio artistico (parliamo di questo right?) ma mi diverte vederti sclerare in tl da tipo giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: uno straordinario Yuzuru Hanyu trionfa ai Campionati Nazionali Giapponesi. Secondo Shoma Uno OA Sport Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov vincono i Campionati Nazionali Russi e si riprendono la leadership. Secondi Boikova-Kozlovskii

A distanza di due anni dall'ultima volta Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov sono tornati a vincere il titolo Nazionale. La coppia stanziata negli Stati Uniti si è infatti imposta anche nel secondo segm ...

Pattinaggio artistico: uno straordinario Yuzuru Hanyu trionfa ai Campionati Nazionali Giapponesi. Secondo Shoma Uno

Sua maestà Yuzuru Hanyu. Il pattinatore più grande di tutti i tempi ha vinto per dispersione e per la quinta volta in carriera i Campionati Nazionali Giapponesi di pattinaggio di figura, in scena ...

A distanza di due anni dall'ultima volta Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov sono tornati a vincere il titolo Nazionale. La coppia stanziata negli Stati Uniti si è infatti imposta anche nel secondo segm ...Sua maestà Yuzuru Hanyu. Il pattinatore più grande di tutti i tempi ha vinto per dispersione e per la quinta volta in carriera i Campionati Nazionali Giapponesi di pattinaggio di figura, in scena ...