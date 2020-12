Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova vince per la terza volta consecutiva i Campionati Nazionali Russi. Seconda Valieva (Di sabato 26 dicembre 2020) Gettare il cuore oltre l’ostacolo, citofonare Anna Shcherbakova. L’atleta di Mosca, reduce da una polmonite che l’ha tenuta ferma per diverse settimane, ha vinto per il terzo anno di fila il titolo ai Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, conclusi quest’oggi alla Traktor Arena di Chelyabinsk eguagliando quanto fatto da Irina Slutskaya nel triennio 2000-2002 nell’anno più difficile e, soprattutto, nella gara più complessa, costellata da performance dal livello stellare. L’allieva di Eteri Tutberidze, che è scesa sul ghiaccio dopo le principali contendenti al titolo dunque con una pressione al di sopra dell’indice della normalità, si è resa protagonista di una prestazione da capogiro, dove ha eseguito due ottimi salti quadrupli, il lutz e il flip, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Gettare il cuore oltre l’ostacolo, citofonare. L’atleta di Mosca, reduce da una polmonite che l’ha tenuta ferma per diverse settimane, ha vinto per il terzo anno di fila il titolo aidi, conclusi quest’oggi alla Traktor Arena di Chelyabinsk eguagliando quanto fatto da Irina Slutskaya nel triennio 2000-2002 nell’anno più difficile e, soprattutto, nella gara più complessa, costellata da performance dal livello stellare. L’allieva di Eteri Tutberidze, che è scesa sul ghiaccio dopo le principali contendenti al titolo dunque con una pressione al di sopra dell’indice della normalità, si è resa protagonista di una prestazione da capogiro, dove ha eseguito due ottimi salti quadrupli, il lutz e il flip, ...

Anche il pattinaggio artistico ha pagato il suo tributo nell'anno del Covid, con i Campionati del mondo di Montreal cancellati a marzo. Ma alcuni tra i più grandi pattinatori del decennio riapparirann ...

