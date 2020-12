Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? (Di sabato 26 dicembre 2020) Patrimoniale, prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul conto corrente, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia di coronavirus lascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di Patrimoniale, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di una Patrimoniale sul conto ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 dicembre 2020), prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia dilascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di unasul...

ale_riccio11 : Finalmente a #capodanno potrete fare quello che ogni 31/12 andrebbe fatto. Chiudete i mastrini, rendicontate e crea… - Gibi45035873 : Italiani tartassati vi do una bella notizia: - themedexplorer : 2021 e patrimoniale. #RecoveryFound - TrendOnline : Se il 2020 non è ancora diventato l'anno della #patrimoniale, lo potrebbe diventare il 2021. Il nostro… - pier_molinengo : Se il 2020 non è ancora diventato l'anno della #patrimoniale, lo potrebbe diventare il 2021. Il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrimoniale conto Conto corrente, spunta la patrimoniale di Natale! Trend-online.com Mediobanca – Nagel: “Interessati ad acquisizioni nella gestione patrimoniale”

Mediobanca vuole crescere però anche per linee esterne attraverso acquisizioni “di società specializzate nella gestione patrimoniale e alternativa, oltre che nel business legato ai consumatori”. Lo ha ...

Città magiche in Messico: le 11 località del 2020

Le città magiche in Messico contano 11 nuove località. Infatti, il Ministero del Turismo ha aggiornato la lista delle località che hanno saputo tutelare il proprio patrimonio storico, artistico e ...

Mediobanca vuole crescere però anche per linee esterne attraverso acquisizioni “di società specializzate nella gestione patrimoniale e alternativa, oltre che nel business legato ai consumatori”. Lo ha ...Le città magiche in Messico contano 11 nuove località. Infatti, il Ministero del Turismo ha aggiornato la lista delle località che hanno saputo tutelare il proprio patrimonio storico, artistico e ...