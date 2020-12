Parma, Carli: “Volevamo confermare D’Aversa ma si era rotto qualcosa. Chi non ha cambiato allenatore…” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il ds del Parma, Marcello Carli ha rilasciato un' intervista a ParmaLive parlando di alcune vicende di casa ducale: "La mia intenzione era quella di tenere in panchina D'Aversa, ma dopo un incontro con lui ho capito che non era più motivato, si era rotto qualcosa nelle settimane precedenti. Probabilmente era stato turbato dalle vicende societarie e della chiacchiere che lasciavano intendere ad un cambio in panchina. Confermando l'allenatore avremmo avuto dei benefici e risultati, così come stanno facendo Milan e Sassuolo, sapevamo che un cambio di guida tecnica avrebbe potuto portare difficoltà".caption id="attachment 1049665" align="alignnone" width="1024" D'Aversa, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Il ds del, Marcelloha rilasciato un' intervista aLive parlando di alcune vicende di casa ducale: "La mia intenzione era quella di tenere in panchina D'Aversa, ma dopo un incontro con lui ho capito che non era più motivato, si eranelle settimane precedenti. Probabilmente era stato turbato dalle vicende societarie e della chiacchiere che lasciavano intendere ad un cambio in panchina. Confermando l'allenatore avremmo avuto dei benefici e risultati, così come stanno facendo Milan e Sassuolo, sapevamo che un cambio di guida tecnica avrebbe potuto portare difficoltà".caption id="attachment 1049665" align="alignnone" width="1024" D'Aversa, getty images/caption ITA Sport Press.

