Papa Francesco: 'Mai i cristiani sono stati così perseguitati come oggi' (Di sabato 26 dicembre 2020) "I cristiani sono perseguitati oggi più che nei primi tempi della Chiesa". Più dei tempi di Diocleziano e Decio. Cristianesimo religione illecita, oggi come allora. oggi più di allora. Papa Francesco ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) "Ipiù che nei primi tempi della Chiesa". Più dei tempi di Diocleziano e Decio. Cristianesimo religione illecita,allora.più di allora....

Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - caritas_milano : Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il ti… - Avvenire_Nei : L’omelia alla Messa nella notte di #Natale Il Papa: Gesù è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Di… - passeritina : RT @DomitiaDomidia: Auguri Papa Francesco! - SelvaticiDebora : Anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in bene, come suggerisce un bel proverbio, che dice: «Fai come la p… -