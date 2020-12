Papa Francesco chiede “vaccini accessibili a tutti” (Di sabato 26 dicembre 2020) L’appello di Papa Francesco “il vaccino sia per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi“, la benedizione Urbi et Orbi in streaming dal Papa, un pensiero alle famiglie che non possono ricongiungersi o sono costrette a stare a casa. Nonostante Piazza San Pietro fosse vuota a causa della reclusione, il giorno di Natale, Papa Francesco ha pronunciato la sua tradizionale benedizione Urbi et Orbi. “Prego per tutti coloro che sono responsabili delle nostre nazioni, delle nostre aziende, delle nostre organizzazioni internazionali affinché promuovano la cooperazione e non la concorrenza e cerchino una soluzione per tutti, vaccini per tutti, in particolare per i più vulnerabili e bisognosi, in tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 dicembre 2020) L’appello di“il vaccino sia per, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi“, la benedizione Urbi et Orbi in streaming dal, un pensiero alle famiglie che non possono ricongiungersi o sono costrette a stare a casa. Nonostante Piazza San Pietro fosse vuota a causa della reclusione, il giorno di Natale,ha pronunciato la sua tradizionale benedizione Urbi et Orbi. “Prego percoloro che sono responsabili delle nostre nazioni, delle nostre aziende, delle nostre organizzazioni internazionali affinché promuovano la cooperazione e non la concorrenza e cerchino una soluzione perper, in particolare per i più vulnerabili e bisognosi, in tutte le ...

Pontifex_it : La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affron… - caritas_milano : Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il ti… - Avvenire_Nei : L’omelia alla Messa nella notte di #Natale Il Papa: Gesù è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Di… - 24paoladezza : RT @sole24ore: Papa Francesco: aiutare gli altri invece che piangersi addosso - mikolangel1974 : RT @Misurelli77: Anche per loro è #Natale Anche per loro oggi è il #25dicembre “Ogni scartato è figlio di Dio. Non piangiamoci addosso, a… -