Paolo Rossi: cerimonia nel Duomo di Prato mercoledì 30 dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) E' fissata per mercoledì 30 novembre, nel Duomo di Prato, alle ore 16, la commemorazione funebre per ricordare l'ex calciatore Paolo Rossi, alla presenza dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che vorranno essere presenti. Sarà la prima occasione per celebrare e ricordare Paolo Rossi in città dopo la sua scomparsa, lo scorso 9 dicembre Leggi su firenzepost (Di sabato 26 dicembre 2020) E' fissata per30 novembre, neldi, alle ore 16, la commemorazione funebre per ricordare l'ex calciatore, alla presenza dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che vorranno essere presenti. Sarà la prima occasione per celebrare e ricordarein città dopo la sua scomparsa, lo scorso 9

