Pagani, c’è la proroga per predisporre il Puc (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Buone nuove per il Puc paganese. Sono stati due mesi produttivi, durante i quali sono state gettate le basi per dare inizio all’Iter procedimentale del nuovo Piano Urbanistico Comunale paganese, in previsione di uno slittamento dei termini fissati dalla Regione Campania. Un lavoro seguito dall’assessore alle politiche urbanistiche con delega al Puc, l’ingegnere Felice Califano, che, rinfrancato nei giorni di Natale, dà una buona notizia: la tanto attesa proroga dei termini è arrivata. La Regione Campania, infatti, attraverso la legge di stabilità regionale 2021, ha prorogato al 31 Dicembre 2021 il termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno dotarsi di PUC. Dunque, anche l’Ente paganese avrà un altro anno a disposizione per poter predisporre e approvare il piano che ridisegnerà la città. «Per la nostra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Buone nuove per il Puc paganese. Sono stati due mesi produttivi, durante i quali sono state gettate le basi per dare inizio all’Iter procedimentale del nuovo Piano Urbanistico Comunale paganese, in previsione di uno slittamento dei termini fissati dalla Regione Campania. Un lavoro seguito dall’assessore alle politiche urbanistiche con delega al Puc, l’ingegnere Felice Califano, che, rinfrancato nei giorni di Natale, dà una buona notizia: la tanto attesadei termini è arrivata. La Regione Campania, infatti, attraverso la legge di stabilità regionale 2021, hato al 31 Dicembre 2021 il termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno dotarsi di PUC. Dunque, anche l’Ente paganese avrà un altro anno a disposizione per potere approvare il piano che ridisegnerà la città. «Per la nostra ...

