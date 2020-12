Özil: “Bello rivedere Milan e Inter in testa alla Serie A” | News (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Mesut Özil, classe 1988, fantasista tedesco che le voci di mercato accostano anche al Milan, ha parlato del nostro campionato Özil: “Bello rivedere Milan e Inter in testa alla Serie A” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Mesut, classe 1988, fantasista tedesco che le voci di mercato accostano anche al, ha parlato del nostro campionato: “inA”Pianeta

PianetaMilan : .@MesutOzil1088 su #Twitter: 'Bello rivedere @acmilan e @Inter in testa alla @SerieA' | #News - #calcio #SerieA… - milansette : Özil: 'Serie A molto interessante, è bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica' - sportli26181512 : Özil: 'Serie A molto interessante, è bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica': Mesut Ozil, giocatore… -