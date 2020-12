Oroscopo Settimanale – Gli uomini meno affidabili in una relazione | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di sabato 26 dicembre 2020) I rapporti sociali, ed in particolar modo quelli legati alla sfera sentimentale, posriservare grandi gioie ma anche grandi delusioni, dato che indifferentemente dal contesto, non sempre siamo attratti da chi realmente è compatibile con la nostra personalità. Alcune persone infatti si dimostrano decisamente inadatte ad un contesto amoroso, indifferentemente dal profilo e quest’oggi andremo ad affrontare proprio questo argomento:gliche più problematici in tal senso? Capricorno Nella maggior parte dei casi è un profilo decisamente affidabile in tanti ambiti, ma in quello amoroso difetta sempre un po’, visto che quando deve affrontare decisioni e situazioni tipiche di unasentimentale, sorgono i difetti tipici del segno: insicurezza ed un po’ di freddezza rendono l’uomo ...