“Oggi bevete molto vino, perché gli astemi non entrano in paradiso”: il video dell’ironica omelia di Natale del prete di Padova fa il giro del web (Di sabato 26 dicembre 2020) “Vi invito Oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino”. Così, con un tono ironico, don Pietro Cesena, parroco della frazione di Borgotrebbia, alla periferia di Piacenza, ha voluto salutare i suoi fedeli durante l’omelia della mattina di Natale. Il video dell’omelia – interrotta da scroscianti applausi dei presenti – ha fatto subito il giro dei social. Don Cesena è un sacerdote molto popolare a Piacenza ed è già stato conosciuto dalle cronache quando nell’aprile scorso pagò una multa di 400 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) “Vi invitoa mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola!buono,ilè segno della vita eterna! Infratelli miei glinon potranno entrare,si beve il”. Così, con un tono ironico, don Pietro Cesena, parroco della frazione di Borgotrebbia, alla periferia di Piacenza, ha voluto salutare i suoi fedeli durante l’della mattina di. Ildell’– interrotta da scroscianti applausi dei presenti – ha fatto subito ildei social. Don Cesena è un sacerdotepopolare a Piacenza ed è già stato conosciuto dalle cronache quando nell’aprile scorso pagò una multa di 400 euro ...

