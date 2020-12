Nuova straordinaria scoperta a Pompei: riaffiora intatto il Termopolio (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora una straordinaria scoperta a Pompei: nei nuovi scavi ripresi all’interno del progetto di manutenzione e restauro della Regio V riaffiora un Termopolio perfettamente conservato con l’immagine di una ninfa marina a cavallo e animali con colori talmente accesi da sembrare tridimensionali. Ma a stupire è il ritrovamento nei recipienti del Termopolio di tracce di alimenti che venivano venduti in strada. Era infatti abitudine dei Pompeiani quella di consumare all’aperto cibi e bevande calde. Gli specialisti del Parco archeologico di Pompei stanno già studiando il materiale per verificare quanto questa scoperta possa ampliare le conoscenze sulle abitudini alimentari di età romana. “Con un lavoro di squadra, che ha richiesto norme ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora una: nei nuovi scavi ripresi all’interno del progetto di manutenzione e restauro della Regio Vunperfettamente conservato con l’immagine di una ninfa marina a cavallo e animali con colori talmente accesi da sembrare tridimensionali. Ma a stupire è il ritrovamento nei recipienti deldi tracce di alimenti che venivano venduti in strada. Era infatti abitudine deiani quella di consumare all’aperto cibi e bevande calde. Gli specialisti del Parco archeologico distanno già studiando il materiale per verificare quanto questapossa ampliare le conoscenze sulle abitudini alimentari di età romana. “Con un lavoro di squadra, che ha richiesto norme ...

rtl1025 : ??Continuiamo a parlare della nuova straordinaria collaborazione tra RTL 102.5 e @LuxVide: ora a #nonstopnews ospite… - CLCLugano : La storia vera di questa straordinaria donna di Dio raggiunge le sfere dell'impossibile. Praticamente in ogni event… - RougeAlessandro : #MondoPadano è in edicola fino a venerdì 1 gennaio con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, firmata da… - mondopadano : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a venerdì 1 gennaio con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, firmata da una str… - albertoni_laura : RT @rtl1025: ??Continuiamo a parlare della nuova straordinaria collaborazione tra RTL 102.5 e @LuxVide: ora a #nonstopnews ospite @Lucaargen… -