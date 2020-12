Nuova segnaletica luminosa: Galleria Giovanni XXIII chiusa quattro notti (Di sabato 26 dicembre 2020) La Galleria Giovanni XXIII (immagine di repertorio) Nuova segnaletica luminosa nella Galleria Giovanni XXIII che verrà chiusa per quattro notti tra il 27 ed il 30 dicembre 2020. Come informano dal ... Leggi su romatoday (Di sabato 26 dicembre 2020) La(immagine di repertorio)nellache verràpertra il 27 ed il 30 dicembre 2020. Come informano dal ...

Dopo i lavori di riqualificazione completa della Galleria Giovanni XXIII, proseguono gli interventi di manutenzione per potenziare la sicurezza. Domenica 27 dicembre, … ...

Roma, Galleria Giovanni XXIII: Campidoglio, al via chiusure notturne per installazione nuova segnaletica luminosa

Da domenica 27 dicembre, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa completamente al traffico la canna nord in direzione Pineta Sacchetti/Gemelli per l’installazione di nuovi pannelli ...

