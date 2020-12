Nucleare, perché Biden farà retromarcia (Di sabato 26 dicembre 2020) Il presidente eletto statunitense, Joe Biden, intende rivedere il finanziamento degli oltre mille miliardi di dollari che il Pentagono ritiene necessari per l’aggiornamento del programma Nucleare. Biden ha già espresso critiche sulle armi atomiche durante la campagna elettorale, criticando come “eccessivamente oneroso” il progetto di un nuovo missile da lanciare dai sottomarini (pensato dall’attuale amministrazione nel 2018) e una fonte del Wall Street Journal ha rivelato anonimamente l’intenzione della nuova amministrazione di limitare le spese anche per lo sviluppo di un missile balistico da lanciatori terrestri che possa sostituire il Minuteman degli anni Settanta. “Dobbiamo modernizzare” la triade Nucleare “perché altrimenti andrà persa” la capacità di utilizzo e deterrenza, dice una fonte in forma ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020) Il presidente eletto statunitense, Joe, intende rivedere il finanziamento degli oltre mille miliardi di dollari che il Pentagono ritiene necessari per l’aggiornamento del programmaha già espresso critiche sulle armi atomiche durante la campagna elettorale, criticando come “eccessivamente oneroso” il progetto di un nuovo missile da lanciare dai sottomarini (pensato dall’attuale amministrazione nel 2018) e una fonte del Wall Street Journal ha rivelato anonimamente l’intenzione della nuova amministrazione di limitare le spese anche per lo sviluppo di un missile balistico da lanciatori terrestri che possa sostituire il Minuteman degli anni Settanta. “Dobbiamo modernizzare” la triadealtrimenti andrà persa” la capacità di utilizzo e deterrenza, dice una fonte in forma ...

