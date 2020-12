"Non ho avuto il coraggio". De Filippi, a Verissimo la telefonata straziante con Gerry Scotti: quello che nessuno sapeva (Di sabato 26 dicembre 2020) Un momento toccante vissuto a Verissimo. Ospite della puntata del 26 dicembre del programma di Canale 5, Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset ha svelato a Silvia Toffanin uno dei peggiori ricordi del 2020. Quale? La scoperta di Gerry Scotti di aver contratto il coronavirus. "Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata - ha spiegato in collegamento in riferimento a Tu sì que vales - inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio... Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l'ho sentito molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Un momento toccante vissuto a. Ospite della puntata del 26 dicembre del programma di Canale 5, Maria De. La conduttrice di Mediaset ha svelato a Silvia Toffanin uno dei peggiori ricordi del 2020. Quale? La scoperta didi aver contratto il coronavirus. "Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata - ha spiegato in collegamento in riferimento a Tu sì que vales - inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio... Qualche giorno dopo ho chiamatoe ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non hoildi chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l'ho sentito molto ...

