No al vaccino, Burioni risponde a Heather Parisi: «Se si ammala si attacca al tram» (Di sabato 26 dicembre 2020) «Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram». Basta una riga a Roberto Burioni per rispondere ad Heather Parisi. Il virologo ha commentato su Twitter le parole della showgirl, che su Instagram aveva spiegato il suo no al vaccino anti Covid. Lei e la sua famiglia, tutti residenti a Hong Kong, non lo faranno perché non lo ritengono sicuro. Secondo Heather Parisi non ne sono stati valutati gli effetti «nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) «Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram». Basta una riga a Roberto Burioni per rispondere ad Heather Parisi. Il virologo ha commentato su Twitter le parole della showgirl, che su Instagram aveva spiegato il suo no al vaccino anti Covid. Lei e la sua famiglia, tutti residenti a Hong Kong, non lo faranno perché non lo ritengono sicuro. Secondo Heather Parisi non ne sono stati valutati gli effetti «nel breve, nel medio e nel lungo periodo».

