Nina Dobrev: la storia col fidanzato Shaun White continua (Di sabato 26 dicembre 2020) L'attrice di The Vampire Diaries, su richiesta dei fan, ha condiviso la prima foto col nuovo amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

larryncegrace_ : RT @Universer_Italy: Nina Dobrev è ogni giorno più bella, non ho altro da aggiungere.? #TheVampireDiaries - x_givemelove_ : RT @Beatrice011997: Per me il 2020 è Nina Dobrev che posta una foto dei tempi di TVD taggando Ian e una storia di lei con lo stesso Ian, è… - hathaaway : Quando ho iniziato tvd pensavo che Nina Dobrev fosse Victoria Justice. - francyriki : RT @Universer_Italy: Nina Dobrev è ogni giorno più bella, non ho altro da aggiungere.? #TheVampireDiaries - beaawaldorf : RT @xnianobsessed: NINA DOBREV HA SALVATO STO NATALE E STO 2020 DEL CAZZO PORCA PUTTANA. -

È un periodo sereno in amore per Nina Dobrev. Dallo scorso marzo l’attrice bulgara è felice accanto al nuovo fidanzato Shaun White, di professione snowboarder. Di recente la 31enne si è sottoposta al ...

The Vampire Diaries 7, Nina Dobrev tornerà grazie a Ian?

Il ritorno di Nina Dobrev in The Vampire Diaries è praticamente sicuro, date le pressanti richieste dei fan e gli sviluppi del finale della sesta stagione che apre una vera e propria possibilità di un ...

