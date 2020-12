Nicchi | “Soddisfatti del 2020 degli arbitri italiani | occorre perfezionarsi con il VAR”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020) Marcello, presidente dell’Associazione Italianaha parlato a ‘Radio Rai 1’ in merito alla crescitae del corretto utilizzo del VAR. Queste le sue parole: “Quello della VAR è un progetto sul quale continuiamo a investire e a lavorare. Dopo il primo anno di sperimentazione, il secondo e il terzo diventano un po’ più importanti perché si cominciano ad avere dati certi. Quest’anno stiamo soffrendo la mancanza del nostro centro VAR ancora in fase di perfezionamento. Stiamo soffrendo le partite che vengono giocate in un clima surreale a causa di questa pandemia che tarda a lasciarci”. Mancanza di uniformità di giudizio: “L’uniformità è quasi un’utopia. Avvicinarsi alla quasi totalità dell’uniformità è una cosa fattibile. Io credo che l’uniformità sia stata molto ...