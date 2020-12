Neve in pianura, previsioni meteo: dove cadrà domenica e lunedì (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dicembre 2020 - Le previsioni meteo di domani, domenica 27 dicembre , annunciano una breve tregua dal maltempo che in Italia ha contraddistinto i giorni di Natale e Santo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dicembre 2020 - Ledi domani,27 dicembre , annunciano una breve tregua dal maltempo che in Italia ha contraddistinto i giorni di Natale e Santo ...

Fronte freddo di una perturbazione artico marittima in transito Dopo una prima parte di settimana tutto sommato stabile e con temperature anche oltre la media del ?

Il sole ha le ore contate, tornano precipitazioni e vento forte. E lunedì arriva la neve

Lunedì 28 dicembre, è previsto un peggioramento climatico fin dalle prime ore, specie sulle zone centro-settentrionali con probabile neve fino a gran parte della pianura specie centro-nord. Nel corso ...

