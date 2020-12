Neve in Lombardia, nel 1985 la 'nevicata del secolo'. Ma c'è chi ricorda anche il 2006 (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 - Neve in arrivo in Lombardia. S i tratterà di una nevicata localmente importante in termini di accumuli (15-30 cm), tanto che Milano ha già pronto il piano Neve . ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) Milano, 26 dicembre 2020 -in arrivo in. S i tratterà di unalocalmente importante in termini di accumuli (15-30 cm), tanto che Milano ha già pronto il piano. ...

ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Previsioni meteo: a Santo Stefano freddo e gelo. Poi arriva la neve in #Lombardia/ LA MAPPA - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Arriva la #neve in #Lombardia: nel 1985 la 'nevicata del secolo' - infoitinterno : Arriva la neve in Lombardia: nel 1985 la 'nevicata del secolo' - infoitinterno : Previsioni meteo: a Santo Stefano freddo e gelo. Poi arriva la neve in Lombardia/ LA MAPPA - qn_giorno : Previsioni meteo: a Santo Stefano freddo e gelo. Poi arriva la neve in #Lombardia/ LA MAPPA -