Natalia Paragoni rompe il silenzio e risponde a chi l’accusa di aver tradito Andrea Zelletta

Leggi su biccy

(Di sabato 26 dicembre 2020) Finalmenteè al centro di una dinamica al Grande Fratello Vip,per Natale gli ha inviato un regalo assurdo e un biglietto enigmatico, mandandolo in crisi e scatenando la fantasia dei loro follower. Nella casa di Cinecittà Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono certi che questa sia una mossa dell’ex corteggiatrice per raccattare un po’ di seguaci e qualche ospitata, mentre Dayane Mello ha lanciato una bomba che – secondo lei – dovrebbe sconvolgere tutti. Dopo ore di astuto, in cui sui social è montato loGate, poco faha rotto il, assicurando che lei ama il suo fidanzato e che non gli ha mai messo le corna. “Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da quello ...