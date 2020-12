Natale nello spazio: come festeggiano gli astronauti (Di sabato 26 dicembre 2020) Quest’anno il Natale ha un sapore diverso, qui sulla Terra come sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lassù, sette astronauti hanno festeggiato in assenza di gravità. Festeggiamenti contenuti e sobri, arricchiti dalle differenze culturali e religiose dell’equipaggio. Sì, perché a bordo della Stazione Spaziale ci sono cinque americani, un giapponese e due russi. come si festeggia il Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Quest’anno ilha un sapore diverso, qui sulla Terrasulla Stazione Spaziale Internazionale. Lassù, settehanno festeggiato in assenza di gravità. Festeggiamenti contenuti e sobri, arricchiti dalle differenze culturali e religiose dell’equipaggio. Sì, perché a bordo della Stazione Spaziale ci sono cinque americani, un giapponese e due russi.si festeggia il

MoliPietro : Natale nello spazio: come festeggiano gli astronauti - callme_giu : @sofxniall Non puoi capire quanto abbia pianto. Nello che è L’’irlandese migliore della faccia della terra. Anzi l’… - chiamatemi_giu : Nello capo shipper Larry???? Chiunque sia stato il primo a diffondere questa notizia falsa, cosa avete mangiato al pr… - spritzgirl : Fa ridere il fatto che per quasi tutto il mondo il 25 sera il Natale è già bello che finito mentre per me è il mome… - anxhori_ : Io che potrei affermare che nello schifo questo Natale è stato tra i migliori se non IL migliore di tutti e 17 :) -