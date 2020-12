Natale in zona rossa, i romani rispettano il lockdown: su 8mila controlli venti le persone non in regola (Di sabato 26 dicembre 2020) Natale in casa a Roma a causa del Coronavirus con i romani che sembrano aver recepito la necessità del lockdown imposta dal Dpcm. Un Natale in zona rossa anche nella Capitale che ha visto in strada ... Leggi su romatoday (Di sabato 26 dicembre 2020)in casa a Roma a causa del Coronavirus con iche sembrano aver recepito la necessità delimposta dal Dpcm. Uninanche nella Capitale che ha visto in strada ...

Corriere : ?? Dopo il Natale, l’Italia rimane in zona rossa anche 26 e 27 dicembre. Gli spostamenti sono vietati se non per «co… - Agenzia_Ansa : #Conte, zona rossa a #Natale ma consentiamo minimo di socialità @GiuseppeConteIT #ANSA - ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - mattucel : @ferillo2 @ladyonorato @G23Mld Guarda caso, ma proprio per puro caso, il Veneto é rimasto inspiegabilmente zona gia… - AntonioBergami4 : RT @AlfioKrancic: Salvini, la beneficenza di Natale per sfidare la zona rossa si trasforma in gaffe: dona un pacco a una signora scambiando… -