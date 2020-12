Natale e vaccino | la globalizzazione vincente Il commento di Giacalone

Leggi su formiche

(Di sabato 26 dicembre 2020) A febbraio s’annunciò la fine della. La velocità con cui correva il virus la condannava quale complice: perché le autorità internazionali non avevano vigilato, perché uno dei protagonisti aveva taciuto, perché i contagi volavano con gli aerei. Come spesso capita alla analisi sicure di sé, anche questa s’è rivelata una sicura fesseria. Le autorità internazionali sono quelle cui non si vuol cedere nulla, al punto che la sanità non solo non è europea, ma manco nazionale, essendo stata ridotta a regionale. La Cina tacque colpevolmente, ma la successiva retrodatazione dei contagi segnala che a non capire e riconoscere si fu in diversi, taluni recidivi. I contagi correvano anche a dorso di mulo, che la pesta manzoniana, a ben pensare, come tanti altri flagelli precedenti e successivi, seminava morte veloce anche con deambulazione lenta. La ...