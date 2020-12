Natale, calano i controlli rispetto alla Vigilia: da 80 mila a 55 mila. Le denunce sono state 823 (Di sabato 26 dicembre 2020) Nei dieci giorni colorati di rosso dal Governo i cittadini sono invitati a fare meno spostamenti possibili, per rispettare le misure di contenimento necessarie a limitare l’epidemia di Coronavirus. Per questo il giorno di Natale sono stati fatti 55.486 controlli, nell’ambito delle verifiche riguardo i divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Meno comunque degli oltre 80 mila disposti per la Vigilia di Natale. Le sanzioni sono state 823, mentre 7 le persone denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Nei dieci giorni colorati di rosso dal Governo i cittadiniinvitati a fare meno spostamenti possibili, per rispettare le misure di contenimento necessarie a limitare l’epidemia di Coronavirus. Per questo il giorno distati fatti 55.486, nell’ambito delle verifiche riguardo i divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Meno comunque degli oltre 80disposti per ladi. Le sanzioni823, mentre 7 le persone denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale,invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portatochiusura di 9 negozi e a sanzioni ...

Sono 337 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ma con poco più di 4 mila tamponi) e 27 i morti. È quanto si legge nel bollettino del 26 dicembre del ministero della Salute. I tamponi p ...

Roma – Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri, venerdì 25 dicembre, erano 19.037). I tamponi sono stati 81.285 e il tasso di positività che ieri era d ...

