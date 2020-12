Natale anomalo. Tempesta di fulmini e grandine fuori stagione in Val Padana (Di sabato 26 dicembre 2020) L’intrusione del blocco d’aria fredda artica ha generato contrasti termici davvero esplosivi nel corso del Natale. Di conseguenza, una linea temporalesca si è formata addirittura in piena Val Padana, scaricando mitragliate di grandine intensa mista a graupel, o neve tonda. Situazione della sera di Natale a Modena, via Cialdini.I temporali in questo periodo sono da considerarsi un evento assolutamente eccezionale sulle aree di terraferma del Nord Italia. Natale 2020 ha quindi regalato un evento da ricordare, difficile da prevedere anche tramite l’ausilio delle mappe dei modelli di previsione meteo. Il robusto fronte temporalesco, generatosi lungo la linea di confluenza fra l’aria fredda in quota e quella più mite nei bassi strati, ha preso origine nelle pianure tra Parma e Reggio Emilia. Il sistema ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) L’intrusione del blocco d’aria fredda artica ha generato contrasti termici davvero esplosivi nel corso del. Di conseguenza, una linea temporalesca si è formata addirittura in piena Val, scaricando mitragliate diintensa mista a graupel, o neve tonda. Situazione della sera dia Modena, via Cialdini.I temporali in questo periodo sono da considerarsi un evento assolutamente eccezionale sulle aree di terraferma del Nord Italia.2020 ha quindi regalato un evento da ricordare, difficile da prevedere anche tramite l’ausilio delle mappe dei modelli di previsione meteo. Il robusto fronte temporalesco, generatosi lungo la linea di confluenza fra l’aria fredda in quota e quella più mite nei bassi strati, ha preso origine nelle pianure tra Parma e Reggio Emilia. Il sistema ...

Grazie davvero alle scuole e ai bambini per questo dono rivolto all'ospedale” “I bambini delle nostre scuole dell’infanzia illuminano di speranza questo Natale anomalo segnato dalla pandemia, che ha ...

Natale anomalo. Tempesta di fulmini e grandine fuori stagione in Val Padana

L’intrusione del blocco d’aria fredda artica ha generato contrasti termici davvero esplosivi nel corso del Natale. Di conseguenza, una linea temporalesca si è formata addirittura in piena Val Padana, ...

L'intrusione del blocco d'aria fredda artica ha generato contrasti termici davvero esplosivi nel corso del Natale. Di conseguenza, una linea temporalesca si è formata addirittura in piena Val Padana, ...