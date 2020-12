Napoli | rinnovo rispedito al mittente da Gattuso | si farà ma serve un ritocco

lucamusumeci : @MarcoIlardi @OfficialCiro Il Napoli non propose neanche il rinnovo a Ferrara. Erano sul lastrico e fu ceduto per e… - Notiziedi_it : Napoli e il rinnovo di Gattuso: gli ultimi nodi - SSCNapoliFeed : Napoli e il rinnovo di Gattuso: gli ultimi nodi - sportli26181512 : Gattuso-Napoli, accordo vicino. Ma i legali di Rino rimandano indietro la bozza di contratto...: Gattuso-Napoli, ac… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

Nonostante abbia un contratto fino al 2023, il Napoli gli è dietro da tempo per cercare di convincerlo a rinnovare. Sono consapevoli che prima o poi andrà in un top club e intendono rafforzare il suo ...Quel Napoli era una splendida utopia frutto di tante varianti ... i rapporti con Aurelio De Laurentiis non sono rimasti idilliaci dopo la trattativa per il rinnovo mai andata in porto. Non ci ...