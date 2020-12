Musica, “Il cielo blu di Napoli”: il nuovo videoclip di Sal da Vinci (Di sabato 26 dicembre 2020) È uscito il videoclip che accompagna il nuovo singolo di Sal Da Vinci “Il cielo Blu di Napoli” che, su concessione del Museo Reggia di Caserta/MIBACT e con il supporto di Scabec SpA, la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali, è ambientato in uno dei siti monumentali più visitati al mondo e patrimonio Unesco: la Reggia di Caserta. Questo simbolo di eccellenza italiana di architettura e decorazione offre un effetto scenografico di grande impatto, sia per le sale degli appartamenti reali, sia per le opere d’arte, i rilievi e gli affreschi che sembrano esplodere nei colori e prendere vita. Nel video i protagonisti, un principe e una principessa della metà del ‘700, vivono una favola d’amore borbonica, ma infinita e indefinita, che attraversa il tempo, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 dicembre 2020) È uscito ilche accompagna ilsingolo di Sal Da“IlBlu di” che, su concessione del Museo Reggia di Caserta/MIBACT e con il supporto di Scabec SpA, la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali, è ambientato in uno dei siti monumentali più visitati al mondo e patrimonio Unesco: la Reggia di Caserta. Questo simbolo di eccellenza italiana di architettura e decorazione offre un effetto scenografico di grande impatto, sia per le sale degli appartamenti reali, sia per le opere d’arte, i rilievi e gli affreschi che sembrano esplodere nei colori e prendere vita. Nel video i protagonisti, un principe e una principessa della metà del ‘700, vivono una favola d’amore borbonica, ma infinita e indefinita, che attraversa il tempo, ...

Absolute_Bowie : RT @SusilEdizioni: “L’uomo tecnico non deve essere perso nella propria tecnologia, egli deve essere in grado di apprezzare la vita, e la vi… - JessePrize6 : RT @BrufoloBill: @paoloigna1 Caro Paolo, cerchiamo noi d’inventarci il cielo in una stanza?? Lo auguro a Te e alle tante belle amicizie che… - sugaesthetical : Non sono fanwars. Non sono liti tra fandom. Sono minacce di morte luridi coglioni che non siete altro. Fate meglio… - NegronPerdomo : RT @rinaldogiorgio: Non so come tu canti, mio signore! Sempre ti ascolto in silenzioso stupore La luce della tua musica illumina il mondo I… - na_zucca : RT @Giu_Fabiana: Se sai dove cercarmi Abbracciami con la mente Il sole mi sembra spento Accendi il tuo nome in cielo Dimmi che ci sei Quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica cielo Musica, "Il cielo blu di Napoli": il nuovo videoclip di Sal da Vinci Il Denaro La musica nell’anno del Covid: le 10 migliori canzoni del 2020 | VIDEO

L'anno 2020, lo sappiamo tutti, non è stato un anno facile, ma la musica, con tutte le difficoltà, non si è fermata. Quindi ecco una classifica delle 10 nostre canzoni preferite che ci hanno fatto rif ...

L'inno a Maria SS di Corsignano secondo Michele Jamil Marzella (VIDEO)

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

L'anno 2020, lo sappiamo tutti, non è stato un anno facile, ma la musica, con tutte le difficoltà, non si è fermata. Quindi ecco una classifica delle 10 nostre canzoni preferite che ci hanno fatto rif ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...