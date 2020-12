Musei | “Save the culture” | a Natale si gioca con le meraviglie della Campania

(Di sabato 26 dicembre 2020) Mantenere viva la cultura durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei. È questo l’obiettivo con cui Scabec, Società Campana Beni Culturali, ha deciso di aderire athe, piattaforma specializzata in giochi interattivi all’internoquale iitaliani hanno scelto di interagire con il pubblico attraverso dei quiz sul patrimonio culturale. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, sul sito www.the.it, sarà, infatti, possibile sfidare amici e parenti su temi quali i personaggi storici che sono nati in, le affascinanti residenze storiche che si possono ammirare nelle cinque province e il suggestivo paesaggioregione. Due i percorsi intitolati “Viaggio in” ...

Il Denaro

