Motomondiale | Celestino Vietti | “Dovevo essere più costante Sensazioni positive per il salto in Moto2”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020)è uno di quei piloti che appaiono sempre fuori dagli schemi. Precoce, anzi precosissimo, dopotutto il nativo di Ciriè ha esordito nel Mondiale di Moto3 ad appena 16 anni e, dopo il quinto posto complessivo di questa annata, è già pronto per compiere ilin avanti nella classe mediana. Sempre legato a doppio filo con lo Sky Racing team VR46, il piemontese vuole dimostrarsi pronto per la sfida, mettendo in mostra il suo talento e la sua voglia di emergere. Dopo aver centrato in questo 2020 la sua prima vittoria nella classe più leggera in Austria (facendo poi il bis a Le Mans)è un pilota che è cresciuto moltissimo e, anche se non è stato in grado di lottare per il titolo fino all’ultima curva, sa di avere compiuto i passi giusti in questi mesi. Andiamo, quindi, a ...