MotoGP | Mir | “Voglio la sfida con Marquez e Vinales”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Intervistato dal quotidiano spagnolo “Sport”, Joan Mir si è raccontato tra il sogno mondiale, appena coronato, e ambizioni future: “Il numero ‘1’ mi attrae molto, ma mi piace anche il 36. Ci sto pensando. Penso che Dovizioso potesse dare ancora molto in questo campionato, sono convinto che tornerà, ma i giovani si faranno strada e detronizzeranno i favoriti. Le generazioni cambiano e arrivano piloti nuovi e più forti. Fa parte dello sport. Un anno fa sognavo una top 5 in classifica e alla fine ho vinto il titolo. Ora vorrei unaa tre con Marce Maverick Viñales”. Su Vantino Rossi ha dichiarato: “Non ho parole, è incredibile quello che Rossi sta facendo. C’è chi lo invita a ritirarsi, ma Valentino crede in se stesso e ha ancora la passione per le moto: con questo atteggiamento è normale che riesca a gareggiare a quel livello e sia riuscito ...