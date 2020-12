MotoGP | Mir | ' Valentino Rossi è ancora super | sogno una sfida con Marquez'

(Di sabato 26 dicembre 2020) Bersaglio raggiunto al secondo tentativo. La mira di Joan Mir è davvero notevole. Non sono molti i piloti capaci di conquistare il Mondiale nella top class del Motomondiale dopo una sola stagione di ...

sportface2016 : #MotoGP , #Mir: '#ValentinoRossi impressionante' - Gazzetta_it : #MotoGP Joan #Mir: '#Valentino #Rossi è ancora super, io sogno una sfida con #Marquez” - FormulaPassion : Il manager italiano, figura centrale nel successo della casa di Hamamatsu, ha confrontato la sua avventura attuale… - MotoriNews24 : MotoGP, Mir elogia Rossi: “Sta facendo qualcosa di incredibile” - infoitsport : MotoGP | Mir: “Quello che fa Rossi è incredibile” -

La stagione appena conclusa è stata atipica rispetto a quelle passate con tanti fatti, positivi e negativi, che sono accaduti per la prima volta o che comunque non accadevano da tanto ...Il campionato 2020 della MotoGP è stato probabilmente il più strano ed imprevedibile ... ad avere la meglio sono stati Joan Mir e la Suzuki. Probabilmente non l’abbinamento moto-pilota più veloce, ...