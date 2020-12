MotoGP | Franco Morbidelli | “Sottovalutato da Yamaha? Forse sono l’ultima scelta”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020)ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica generale del Mondiale2021. Il pilota italiano è cresciuto progressivamente nel corso della stagione, ha conquistato tre vittorie in sella alladel Team Petronas e si è dovuto inchinare soltanto allo spagnolo Joan Mir nella lotta per il titolo iridato. L’annata agonistica è stata estremamente interessante per il centauro romano, ora già con la testa al 2021 dove spera davvero di poter battagliare per lo scettro in un campionato che si preannuncia particolarmente aperto, equilibrato e interessante. Il 26enne resterà in Petronas, accanto a Valentino Rossi, suo grande mentore.non è stato scelto dallaper il salto nel team ufficiale, a lui gli è stato ...