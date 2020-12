Morto George Blake, se ne va a 98 anni lo 007 inglese che ha fatto la spia per il Kgb sovietico durante la Guerra fredda (Di sabato 26 dicembre 2020) È Morto a 98 anni George Blake, l’ex agente segreto inglese che durante la Guerra fredda ha fatto da spia per conto del Kgb sovietico. Lo riportano i media russi. Per nove anni Blake consegnò informazioni ai sovietici che portarono al tradimento di almeno 40 agenti dei servizi segreti britannici nell’Europa orientale, ricorda la Bbc. Fu messo in carcere a Londra nel 1960 ma scappò nel 1966 e fuggì a Mosca. “Aveva un amore genuino per il nostro Paese”, è stato il commento del servizio russo di intelligence estera SVR. Ha dato “un contributo inestimabile per assicurare la parità strategica e mantenere la pace mondiale”, ha dichiarato il capo del Cremlino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Èa 98, l’ex agente segretochelahadaper conto del Kgb. Lo riportano i media russi. Per noveconsegnò informazioni ai sovietici che portarono al tradimento di almeno 40 agenti dei servizi segreti britci nell’Europa orientale, ricorda la Bbc. Fu messo in carcere a Londra nel 1960 ma scappò nel 1966 e fuggì a Mosca. “Aveva un amore genuino per il nostro Paese”, è stato il commento del servizio russo di intelligence estera SVR. Ha dato “un contributo inestimabile per assicurare la parità strategica e mantenere la pace mondiale”, ha dichiarato il capo del Cremlino ...

