Modena – Causa forte maltempo danni alla nuovo Hub di terapia intensiva: trasferiti con urgenza 22 pazienti (Di sabato 26 dicembre 2020) La nuova struttura ha subito oltre le previsioni il maltempo di oggi, costringendo al trasferimento dei 22 pazienti in cura, ridistribuiti tra i vecchi reparti e l'ospedale di Baggiovara" A seguito della straordinaria e violenta grandinata avvenuta nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2020, si è verificata una infiltrazione d'acqua nei due moduli del nuovo

La nuova struttura ha subito oltre le previsioni il maltempo di oggi, costringendo al trasferimento dei 22 pazienti in cura, ridistribuiti tra i vecchi reparti e l’ospedale di Baggiovara“ A seguito de ...

GRANDINATA DI NATALE, INFILTRAZIONI D’ACQUA NUOVO HUB DEL POLICLINICO: 22 PAZIENTI TRASFERITI

La grandinata caduta a Modena e provincia la sera di Natale ha provocato infiltrazioni d'acqua nel nuovo Hub di Terapia Intensiva del Policlinico di Modena. I 22 pazienti ricoverati sono stati trasfer ...

La grandinata caduta a Modena e provincia la sera di Natale ha provocato infiltrazioni d'acqua nel nuovo Hub di Terapia Intensiva del Policlinico di Modena. I 22 pazienti ricoverati sono stati trasfer ...