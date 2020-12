Mistero sul camper bomba di Nashville esploso a Natale: trovati anche “possibili resti umani” (Di sabato 26 dicembre 2020) È ancora avvolta nel Mistero l’esplosione di un camper avvenuta a Nashville, in Tennessee, il giorno di Natale. La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici situati vicino alla torre di At&T (soprannominata “Batman Tower”) e almeno un paio di veicoli. Tre persone sono rimaste leggermente ferite. La polizia ha subito parlato di “atto deliberato” ed è partita la caccia ai responsabili, ma gli interrogativi restano tanti: qual era l’obiettivo del camper bomba? E chi è rimasto coinvolto nell’esplosione? Fonti investigative citate dalla Cnn, infatti, parlano di “possibili resti umani” rinvenuti nei pressi del veicolo, su cui ora si stanno facendo tutti gli accertamenti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) È ancora avvolta nell’esplosione di unavvenuta a, in Tennessee, il giorno di. La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici situati vicino alla torre di At&T (soprannominata “Batman Tower”) e almeno un paio di veicoli. Tre persone sono rimaste leggermente ferite. La polizia ha subito parlato di “atto deliberato” ed è partita la caccia ai responsabili, ma gli interrogativi restano tanti: qual era l’obiettivo del? E chi è rimasto coinvolto nell’esplosione? Fonti investigative citate dalla Cnn, infatti, parlano di “” rinvenuti nei pressi del veicolo, su cui ora si stanno facendo tutti gli accertamenti del ...

GIANNILazza : Eugenio Scalfari in risposta alla invadenza,in politica della Chiesa scrisse:”....noi non ci permettiamo di discett… - GiuseppeCicci11 : @CarloCalenda Si vedono anche persone con fior di professioni fregarsene della differenziata... Mistero sul perché... Incredibile - Notiziedi_it : Morte di Stefano Ansaldi, la pista del suicidio e il mistero sul cellulare scomparso - edjlazar : RT @LuciaTassan: E se invece venisse per davvero? Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così, più che altro per gioco veniss… - yasmi0216 : RT @LuciaTassan: E se invece venisse per davvero? Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così, più che altro per gioco veniss… -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero sul Mistero sul camper bomba di Nashville esploso a Natale: trovati anche “possibili resti umani” Il Fatto Quotidiano GF Vip, Paragoni sulle accuse di presunto tradimento a Zelletta: 'Vi fate troppi film'

Natalia Paragoni, dopo aver mandato un dono criptico al fidanzato nella casa del GF Vip, scrive un messaggio su IG in cui conferma di amare Zelletta.

Manta di 450 chili trovata a Palermo/ Video: recuperata con gru, mistero su morte

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con una gru per sollevare la carcassa della manta e portarla via, come si evince dalle immagini condivise sui social. Sta facendo il giro del mondo la ...

Natalia Paragoni, dopo aver mandato un dono criptico al fidanzato nella casa del GF Vip, scrive un messaggio su IG in cui conferma di amare Zelletta.Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con una gru per sollevare la carcassa della manta e portarla via, come si evince dalle immagini condivise sui social. Sta facendo il giro del mondo la ...