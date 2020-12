Miliardi risparmiati e italiani più sani | cancelliamo gli sprechi della Sanità e modernizziamola!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Caro ministro Speranza, non usciamo da questa crisi se continuiamo a buttare i soldi dalla finestra e a non adottare procedure sensate che in altre nazioni hanno migliorato la qualitàvita dei cittadini e tagliato costi spaventosi. I governanti del passato ci hanno detto e ripetuto che “non ci sono i soldi” ma questo non è vero. Unatà migliore si può fare razionalizzando il sistema e combattendo lo spreco.Eccoti alcune proposte che ho raccolto in questi anni, parlando con persone che lavorano nellatà: infermieri, medici, ricercatori, amministratori, operatorisalute. Iniziamo dalle piccole cose che si potrebbero fare domani e che farebbero risparmiare centinaia di milioni. Farmaci sfusi: in Usa e in Germania le farmacie vendono le medicine nel numero previsto dalla ricetta medica; una legge in tal ...