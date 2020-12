Milano, anziana vedova di 87 anni chiama la polizia a Natale: 'Mi venite a trovare? A casa rimango sempre sola' (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, la Centrale Operativa della Questura di Milano, ha ricevuto una chiamata diversa dal solito. La signora Fedora, vedova 87enne rimasta sola in casa il giorno di Natale, ha ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, la Centrale Operativa della Questura di, ha ricevuto unata diversa dal solito. La signora Fedora,87enne rimastainil giorno di, ha ...

