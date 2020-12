Milan, rinnovo Donnarumma: si lavora a fari spenti, parti molto vicine (Di sabato 26 dicembre 2020) rinnovo Donnarumma: trattativa che procede spedita tra Milan e Raiola per un nuovo lungo prolungamento del contratto Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, procede a fari spenti la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan: il portiere rossonero ha già manifestato la propria volontà di restare diventando una bandiera anche in futuro. Sul tavolo ci sarebbe un lungo prolungamento che però potrebbe avere come “via di fuga” una clausola rescissoria ancora da concordare. L’ottimismo che filtra dagli uffici di via Aldo Rossi è tanto ma con Raiola niente è mai scontato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020): trattativa che procede spedita trae Raiola per un nuovo lungo prolungamento del contratto Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, procede ala trattativa per ildi Gianluigicon il: il portiere rossonero ha già manifestato la propria volontà di restare diventando una bandiera anche in futuro. Sul tavolo ci sarebbe un lungo prolungamento che però potrebbe avere come “via di fuga” una clausola rescissoria ancora da concordare. L’ottimismo che filtra dagli uffici di via Aldo Rossi è tanto ma con Raiola niente è mai scontato. Leggi su Calcionews24.com

