Milan, Maldini: «Sacchi? Mi ricordo gli incubi» (Di sabato 26 dicembre 2020) Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha espresso le proprie considerazioni in merito all’allenatore Arrigo Sacchi durante una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha espresso le proprie considerazioni in merito all’allenatore Arrigo Sacchi durante una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport. «Mi ricordo ancora adesso gli incubi sulle cose che mi diceva quando tornavo a casa dopo gli allenamenti. Lui a distanza di 30 anni, qualche tempo fa, mi ha mandato un messaggio scusandosi per quegli allenamenti. Mi ha portato a essere un perfezionista». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Paolo, dirigente del, ha espresso le proprie considerazioni in merito all’allenatore Arrigodurante una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport Paolo, dirigente del, ha espresso le proprie considerazioni in merito all’allenatore Arrigodurante una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport. «Miancora adesso glisulle cose che mi diceva quando tornavo a casa dopo gli allenamenti. Lui a distanza di 30 anni, qualche tempo fa, mi ha mandato un messaggio scusandosi per quegli allenamenti. Mi ha portato a essere un perfezionista». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - RaiSport : #Maldini: 'Orgoglioso di questo #Milan. Con #Pioli c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto, è l'unico modo p… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - princigallomich : Maldini spinge il Milan “Mai smettere di sognare” - PianetaMilan : #Maldini: 'Il #Milan richiede tanto stress. Per i giovani non è facile' -