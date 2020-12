Milan, l’ex Diego Lopez incorona Donnarumma: “Una forza della natura, mai visto uno così” (Di sabato 26 dicembre 2020) Diego Lopez e Gianluigi Donnarumma hanno giocato insieme una sola stagione ma all’ex portiere rossonero – all’epoca 35enne – è bastata per incoronare il classe 1999. “Gigio è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta“, ha detto lo spagnolo ai microfoni di AS. “Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l’altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l’opportunità dell’Espanyol. I due anni al Milan, però, restano buoni e ho appreso molto“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020)e Gianluigihanno giocato insieme una sola stagione ma alportiere rossonero – all’epoca 35enne – è bastata perre il classe 1999. “Gigio è la più grandeche abbia maiin porta“, ha detto lo spagnolo ai microfoni di AS. “Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte record di precocità uno dopo l’altro. Quando è emerso tutto è diventato più difficile viste le sue qualità, per questo ho colto l’opportunità dell’Espanyol. I due anni al, però, restano buoni e ho appreso molto“, ha concluso. SportFace.

